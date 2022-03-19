Cesaretiyle ailesini katliamdan kurtardı

İki kişiyi öldürdükten sonra silahla evlerini basan Hüseyin Koyuncu’ya direnen Yasemin Çelik, gösterdiği cesaretle ailesini katliamdan kurtardı. Çelik: Üzerine atlayıp yere düşürdüm. Şarjörleri değiştirebilseydi hepimizi öldürecekti
Konya'nın Çumra ilçesinde geçen hafta mera kavgası yüzünden tartıştığı kişilerin evlerine baskın yaparak 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı Hüseyin Koyuncu'nun (54) katliamından kurtulan Yasemin Çelik, yaşadıklarını anlattı. Olayda, oğlu yaralı olarak, kendisi ve eşi ise yara almadan kurtulan Çelik, "Katliama gelmiş. Silahı elinden düşürünce eline basıp, üzerine oturarak silahı almasını engelledim" dedi. Olay geçen hafta ilçeye bağlı Türkmenkarahöyük Mahallesi'nde yaşandı.
Daha önceden iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen ve iddiaya göre mahalleli ile arasında mera kavgası olan Hüseyin Koyuncu, evine 1 kilometre kadar uzaklıkta oturan Fehmi Türk'ün evine gitti. Burada Fehmi (61) ve oğlu Memduh Türk'ü (28) öldüren katil zanlısı, daha sonra muhtar azası Ali Dede Çelik'in evine gitti. Koyuncu, burada da Çelik'in 8 yaşındaki oğlu Osman Cihad ve ağabeyi Hamit Çelik'i (49) vurdu. Hastaneye kaldırılan iki kişinin tedavisi sürüyor. Mahalleli tarafından etkisiz hale getirilip darp edilen katil zanlısının da tedavisi hastanede sürüyor.
Zanlı Koyuncu'nun elinde silahla katliam yapmak için muhtar azası Ali Dede Çelik'in evine gittiği, katliamı ise Çelik'in eşi Yasemin Çelik'in önlediği ortaya çıktı.
'KATLİAMA GELMİŞ'
Yasemin Çelik, yaşanan dehşet anlarını SABAH'a anlattı. Çelik, "Kapı çaldı ve oğlum kapıyı açtı. Ses yabancı olunca kapıya çıktım. Eli belindeydi. Bana 'Eşini çağır' dedi. Ben de 'Eşim lavaboda ne istiyorsun' dedim. 'Bana küfretmişsiniz' dedi. Ben de 'Sen sürekli bize küfrediyorsun' diyerek kendimizi koruma amaçlı üzerine yürüdüm. Bir adım aşağıya inince silahını gördüm. Bu sırada da eşim arkadan geliyordu. Çekil demesine rağmen çekilmedim. Bu sırada Hamit ağabeyim arkadan geldi. Elindeki silahı görmemişti. Döner dönmez ağabeyime sıkmaya başladı. Sonra eşimle birlikte üzerine doğru atladık. Ateş etmeye devam ederken oğlum vuruldu. Sonra yere devrilince silah elinden düştü. Tabancayı almasın diye eline bastım. Silahı almaya çalıştı ama üzerine oturup almasını engelledim. Bir tane daha silahı varmış ama onu araçtan inerken yere düşürmüş. Yanında dolu şarjörler vardı. Şarjörleri değiştirebilseydi hepimizi öldürecekti. Katliama gelmiş" dedi.