Cesedi 58 gün sonra bulundu anne gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde mermerciye bırakılan krokinin 200 metre uzağında 58 gündür kayıp olan Fatih Güç'e (21) ait cesedi bulundu. Daha önce iki kez kanalizasyonda cesedi aranan Muhammet Fatih Güç ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak arkadaşlarının verdiği kroki ile kanalizasyonda arama yapan Emine ve Mehmet Güç çifti, daha önce taranan bölgeden 200 metre uzaklıkta kendileri arama yaptı. Baba Mehmet Güç, kanalizasyona tek başına girdi. Kısa bir aramanın ardından oğlunun kısmen vücut bütünlüğü bozulmuş halde yanmış cesedi buldu. Yaşananların ardından anne gözyaşlarına boğuldu.

DNA İNCELEMESİ YAPILACAK

Bölgeye giden ekipler tarafından çıkarılan ceset, baba Güç tarafından teşhis edilemeyince kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Adlı Tıp Kurumu'nda tan örneği vermeye gelen anne Emine Güç, "Tek başımıza oğlumun cesedini arayıp bulduk. Benden kan örneği alınacak. DNA incelemesinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi. Acılı anne ben oğlumu toprağa vermek istiyorum. Bütün köy buraya geldi. Sonucu bekliyoruz" diye konuştu.