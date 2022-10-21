Haberler Yaşam Haberleri Cesedi 58 gün sonra bulundu anne gözyaşlarına boğuldu
Giriş Tarihi: 21.10.2022 13:04 Son Güncelleme: 21.10.2022 13:16

Cesedi 58 gün sonra bulundu anne gözyaşlarına boğuldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde mermerciye bırakılan krokinin 200 metre uzağında 58 gündür kayıp olan Fatih Güç’e (21) ait cesedi bulundu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Cesedi 58 gün sonra bulundu anne gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde mermerciye bırakılan krokinin 200 metre uzağında 58 gündür kayıp olan Fatih Güç'e (21) ait cesedi bulundu. Daha önce iki kez kanalizasyonda cesedi aranan Muhammet Fatih Güç ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak arkadaşlarının verdiği kroki ile kanalizasyonda arama yapan Emine ve Mehmet Güç çifti, daha önce taranan bölgeden 200 metre uzaklıkta kendileri arama yaptı. Baba Mehmet Güç, kanalizasyona tek başına girdi. Kısa bir aramanın ardından oğlunun kısmen vücut bütünlüğü bozulmuş halde yanmış cesedi buldu. Yaşananların ardından anne gözyaşlarına boğuldu.

DNA İNCELEMESİ YAPILACAK

Bölgeye giden ekipler tarafından çıkarılan ceset, baba Güç tarafından teşhis edilemeyince kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Adlı Tıp Kurumu'nda tan örneği vermeye gelen anne Emine Güç, "Tek başımıza oğlumun cesedini arayıp bulduk. Benden kan örneği alınacak. DNA incelemesinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi. Acılı anne ben oğlumu toprağa vermek istiyorum. Bütün köy buraya geldi. Sonucu bekliyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
HDP'li Gergerlioğlu'ndan TBMM'de provokasyon: AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden tepki
Son dakika... Kriz tırmanıyor: ABD'den flaş İran açıklaması!
KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı!
Başkan Erdoğan 'makas altın mı?' diye sordu: Aliyev'den açılışa damga vuran yanıt!
İBB yönetimi dev projeyi adeta çürümeye terk etti
SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın'daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm
Son dakika | Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım'ın durumu iyi: Türkiye'ye dönüyor
Aliyev’in halter şovuna şampiyondan ilk yorum: Çok korktum
RAHMAN SURESİ OKU, Rahman Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Cesedi 58 gün sonra bulundu anne gözyaşlarına boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA