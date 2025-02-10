Cesedi bulunamayan Zeynep’in sanıklarına müebbet hapis cezası!

Adana'da 11 yıl önce Zeynep Söğüt'ü (33) boğarak öldürdükten sonra cesedini bavula koyup dere yatağına atan, bugüne kadar cesede ulaşılamamasına rağmen müebbet hapis cezasına çarptırılan ve eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle haklarında verilen hapis cezaları bozulan sanıklar Savaş Sanatma (42) ve Ersin Yalçınkaya (48), yeniden yapılan yargılama sonucunda yine müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Olayda 'delilleri gizlediği' öne sürülen sanık Nazlı Tuğlucan'a da 3 yıl hapis cezası verildi.

ANNE İHBARDA BULUNDU

Zeynep Söğüt'ün annesi Arbiye Ballı 27 Aralık 2013'te polise giderek 2 çocuk annesi kızından haber alamadığını için ihbarda bulundu. Kızının hayatından endişe ettiğini, öldürülmüş olabileceğini, birlikte yaşadığı Savaş Sanatma'dan şüphelendiğini bildirdi. Annenin şikayeti üzerine Sanatma'nın ifadesine başvuruldu. Sanatma, Zeynep Söğüt ile yaşadıklarını, kaybolunca kayıp başvurusunda bulunduğunu, ailesine de bilgi verdiğini söyledi.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Polis, Zeynep Söğüt'ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirerek 7 yıl sonra kayıp dava dosyasını raftan alarak yeniden açtı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Zeynep Söğüt'ü öldürdükleri iddiası ile Savaş Sanatma, arkadaşı Ersin Yalçınkaya ve çiçekçilik yapan akrabası Nazlı Tuğlucan, gözaltına alındı. Sorgularında, Savaş Sanatma, Zeynep'i arkadaşı Ersin Yalçınkaya'nın öldürdüğünü iddia etti. Sanatma, Zeynep'in cesedini bavula yerleştirip Pozantı'nın Bürücek Yaylası'nın yüksek yerinde dere yatağına attıklarını ileri sürdü. Olay yerinde bavul bulunurken, cesede rastlanmadı. 3 şüpheli 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.

AYNI KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, 17 Ekim 2023'te tutuklu sanıklar Sanatma ve Yalçınkaya'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, yargılama sırasında tahliye edilen Nazlı Tuğlucan'ı ise 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanıkların avukatları, karara itiraz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yaptığı incelemede eksik kovuşturma nedeniyle sanıklara verilen kararı bozdu. Bu gelişme üzerine dava Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya, yeniden yapılan yargılama sonucunda yine müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Olayda 'delilleri gizlediği' öne sürülen sanık Nazlı Tuğlucan'a da 3 yıl hapis cezası verildi.