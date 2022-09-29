Cesedi dondurucuda bulunmuştu! Korkunç ifadeler ortaya çıktı!

18 yaşında evlenen 2 çocuk annesi Melisa İlhan (23) anlaşamadığı 4 yıllık eşi Abdurrahman Erbay'dan (25) ayrılarak 1,5 ve 3 yaşlarındaki kızlarını da alarak babasının evine döndü. Bir süre babasının evinde kalan Melisa İlhan bu sırada bekar olan çocukluk arkadaşı Muhabbet Toz'un evine taşındı. Bir süre sonra Muhabbet'in sevgilisi Mehmet Aksu da eve gelip gitmeye başladı.

Aksu ve Toz internet üzerinden kadını erkeklere pazarlamaya başladı. Günde 5-10 bin lira kota konulan kadın istenilen parayı getiremeyince çocuklarını alıkoyan Toz ve Aksu, "Parayı getir, çocukları gör" diyerek baskı kurmaya başladı. Melisa İlhan, bir fırsatını bulunca sosyal medya üzerinden eski kocası Abdurrahman Erbay'a ulaşarak yardım istedi. Çocukları bulmak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melisa İlhan ve Abdurrahman Erbay'ın canlı yayında oldukları sırada programa telefonla bağlanan Kiraz Alkurt, küçük çocuk Naime'nin birkaç aydır bakıcı olarak kendisine bırakıldığını söyledi. Eve giden ekipler küçük çocuğu bakıcı kadından teslim aldı.

Bu sırada Mehmet Aksu polisi arayarak Lina Nazlı Erbay'ın öldüğünü ve cesedinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında, derin dondurucuda saklandığını itiraf etti. Seyrantepe Mahallesi'ne giden ekipler, giyim mağazasındaki derin dondurucuda Lina'nın cansız bedenine ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklandı.

Öte yandan iki zanlının savcılık sorgularında anlattıkları ise kan dondurdu. Mehmet Aksu sorgusunda, Lina'nın Muhabbet Toz tarafından öldürüldüğünü, vicdan azabı çektiği için olayı itiraf ettiğini söyledi. Aksu, Melisa'nın ilk olarak şehir merkezindeki bir rezidansta kalarak fuhuş yaptığını, sevgilisinin de burada olmasından rahatsız olduğu için Muhabbet Toz'a ayrı bir ev tuttuğunu iddia ederek, "Melisa, kiraladığı rezidansta fuhuş yapmaya devam ediyordu, çocukları ise Muhabbet'in yanında kalıyordu. Mart ayının başında Muhabbet beni arayınca evine gitti. Eve girdiğimde Lina Nazlı, yerde halının üzerine sırt üstü hareketsiz yatıyordu. Muhabbet ise korku ve panik halinde yerde oturuyordu. Muhabbet'e ne olduğunu sordum. Muhabbet bana, 'odada sağa sola koştu bağırdım durmadı, ben de sinir haliyle kafasına iki defa vurdum yere düştü, bu şekilde hareketsiz kaldı, ne yapacağımı bilemedim seni aradım, yardım istedim' dedi. Nabzına baktığımda Lina Nazlı'nın öldüğünü anladım. Muhabbet'e birkaç kez ambulansı ve polisi aramasını, olanı anlatmasını ve ne yapılacaksa yapılmasını söyledim. Muhabbet bana cevap vermedi, ambulans ve polisi aramadı. Muhabbet bana, 'bu çocuğun cesedini yakayım, parçalarını bir yere gömeyim, kurtulayım' dedi. Ben kabul etmeyince iş yerime götürüp, derin dondurucu alarak, cesedi dondurucuya koymayı teklif etti. Ceset sürekli gözümüzün önünde olacağı için kimsenin bulma ihtimali olmayacağını söyledi. Ben buna da karşı çıktım ama ısrar edince kabul etmek zorunda kaldım. İş yerime yakın bölgede 5 bin liraya bir derin dondurucu satın aldık. Bir saat sonra derin dondurucuyu iş yerine getirdiler. Biz de Muhabbet ile aracıma binerek evden Lina Nazlı'nın battaniyeye sarılı cesedini iş yerine getirip, derin dondurucunun içerisine koyduk" ifadelerini kullandı.

Muhabbet Toz'un cesedinin görünmemesi için üstüne sebze koyduğunu söyleyen Mehmet Aksu, "Cesedi derin dondurucuya koyduktan sonra kilitledik. İçerisinde cesedin bulunduğu derin dondurucunun her iki anahtarını da Muhabbet aldı. Zaten derin dondurucunun fişi sürekli takılıydı. O tarihten sonra Muhabbet, 'bu ceset bulunursa ben yanarım, çocuğun cesedi sürekli kontrolümde olmasını istiyorum' dedi. Ben de karşı çıkmayarak iş yerini bundan sonra Muhabbet'in çalıştırmasını istedim. O günden sonra iş yerini Muhabbet çalıştırdı. Muhabbet'in çocukla ilgili ailesine ne dediğini bilmiyorum. Televizyon kanalındaki yayını izleyince de rahatsızlık duyarak polisi aradım" diye konuştu.

Olay sırasında çocuk yaramazlık yaptığı için elleriyle sallarken düştüğünü söyleyen Muhabbet Toz ise, "Çocuğa Melisa ve Mehmet şiddet uyguluyordu. Nazlı Lina hastaydı ama Melisa onu tedavi ettirmeyerek eve getirdi. Zaten fuhuş yaptığı için eve fazla gelmiyordu. O nedenle çocuklarına ben bakıyordum. Melisa, kızları zaman zaman döverdi. Mehmet'in de birkaç kez evde alkol alırken çocukların ağlama sesine sinirlendiği için Lina Nazlı'yı kolundan ve bacağından birkaç kez ısırıp bağırdığını görmüştüm. Olay günü Nazlı'ya yemek yediriyordum ama o yemek istemedi. Ben de kendisini iki elimle sert şekilde sallayıp akıllı olmasını istediğim bir anda sallamanın da etkisiyle dengesini kaybederek sandalyenin üzerinde oturur vaziyette iken kucağımdan kafa kısmı yere beton zemine gelecek ve sert bir şekilde kafası üstü düştü. Yere düşünce bir anda hareketsiz kaldı. Ben panikledim, korktum, hiç tepki vermeyince Mehmet'i aradım, o da geldi kalp masajı yaptı ama çocuk ölmüştü" dedi.

Çocuğun ölmesi üzerine Mehmet'le plan yapıp cesedi yakmak istediklerini ancak sonra vazgeçtiklerini söyleyen Muhabbet Toz, " Sonra 'gözümüzün önünde olur' diyerek bir buzdolabı alıp Mehmet'in işyerine getirerek cesedi buraya koyduk. Nazlı Lina'yı kasıtlı bir şekilde öldürmedim. Sadece sakinleştirmeye çalışırken düşüp öldü" iddiasında bulundu.

"Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanan zanlılar cezaevine konulurken, 1,5 yaşındaki kıza 3 bin lira karşılığı bakıcılık yapan Kiraz Alkurt ise, serbest bırakıldı.