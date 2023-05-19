Cesedi ırmak kenarında bulundu

MANISA'NIN Turgutlu ilçesinden Antalya'ya çalışmaya gelen ve 3 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan Süleyman Tekmen'in (43), ırmak kenarında cansız bedeni bulundu. Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde Köprüçay Irmağı kenarındaki nar bahçesinin yanında, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, Manisa'nın Turgutlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Süleyman Tekmen olduğu belirlendi.