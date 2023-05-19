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Giriş Tarihi: 20.5.2023

Cesedi ırmak kenarında bulundu

Cesedi ırmak kenarında bulundu
MANISA'NIN Turgutlu ilçesinden Antalya'ya çalışmaya gelen ve 3 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan Süleyman Tekmen'in (43), ırmak kenarında cansız bedeni bulundu. Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde Köprüçay Irmağı kenarındaki nar bahçesinin yanında, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, Manisa'nın Turgutlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Süleyman Tekmen olduğu belirlendi.

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Cesedi ırmak kenarında bulundu
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