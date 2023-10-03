Haberler Yaşam Haberleri Cesedi mağarada bulunan Duman'ın davasında 2 sanığa müebbet hapis cezası
Giriş Tarihi: 3.10.2023 10:57 Son Güncelleme: 3.10.2023 11:25

Cesedi mağarada bulunan Duman'ın davasında 2 sanığa müebbet hapis cezası

Hakkari'nin Kaval köyünde 5 yıl önce kaybolan ve cesedi geçen yıl mağarada bulunan Halil Duman'ın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan 2 sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Cesedi mağarada bulunan Duman’ın davasında 2 sanığa müebbet hapis cezası

Hakkari'nin Kaval köyünde 2018'de kaybolan 9 çocuk babası Halil Duman'ın (76) cesedi 4 yıl sonra cinayet zanlıları A.Y ve H.K'nin itirafı sonucu bir mağarada bulunmuştu. 24 Mayıs 2022'de yakalanan ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan A.Y. ve H.K'nin karar duruşması 2. Ağır ceza mahkemesinde görüldü.

Farklı bir suçtan hükümlü olan sanık A.Y tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlandı. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklar H.K. ve A.Y'nin "Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, tutuksuz yargılanan A.D'nin ise beraatine karar verdi.Avukatlar karara itiraz ederek dosyayı istinafa yollayacaklarını belirtti.

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Cesedi mağarada bulunan Duman'ın davasında 2 sanığa müebbet hapis cezası
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