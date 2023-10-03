Cesedi mağarada bulunan Duman’ın davasında 2 sanığa müebbet hapis cezası

Hakkari'nin Kaval köyünde 2018'de kaybolan 9 çocuk babası Halil Duman'ın (76) cesedi 4 yıl sonra cinayet zanlıları A.Y ve H.K'nin itirafı sonucu bir mağarada bulunmuştu. 24 Mayıs 2022'de yakalanan ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan A.Y. ve H.K'nin karar duruşması 2. Ağır ceza mahkemesinde görüldü.

Farklı bir suçtan hükümlü olan sanık A.Y tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlandı. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklar H.K. ve A.Y'nin "Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, tutuksuz yargılanan A.D'nin ise beraatine karar verdi.Avukatlar karara itiraz ederek dosyayı istinafa yollayacaklarını belirtti.