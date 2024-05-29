Cesedin başı da o konteynerden çıktı

İstanbul Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunan ceset ile ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Tüyler ürperten vahşet, çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve bir kesik kol görmesiyle gözler önüne serilmişti. Cesedin 8 çocuk babası Nihat Salih (79) olduğu belirlenirken güvenlik kamera görüntülerinde konteynere beyaz bir kovadan bir şeyler boşaltan, kovayı da yeşil alana atan B.D. (39) ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Polisin üzerinde hassasiyetle durduğu beyaz kovanın önemi de ortaya çıktı. B.D.'nin beyaz kovayı boşalttığı konteynerden cesedin baş kısmının bulunduğu öğrenildi. Beyaz kova ile birlikte konteynerde bulunan kanlı battaniye ve maktulün takkesi incelemeye gönderildi. Öte yandan Nihat Salih ile B.D.'nin yakın arkadaş olduğu ve cesedin bulunduğu günün önceki gecesi Salih'in B.D.'nin evine giderken kamera görüntülerine ulaşıldı.Gözaltına alınan B.D.'nin evinin de olay bölgesine yakın olduğu belirlendi. Seyyar satıcı olduğu öğrenilen B.D.'nin evinde de inceleme başlatıldı. Nihat Salih'ten izler aranan evin temizlenmiş olma ihtimale karşı 'Luminol' çalışma yapıldığı bildirildi. Gözaltında bulunan şüpheli B.D. ise adliyeye sevk edildi.