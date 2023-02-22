Cesedin başında et pişirip, çay içmişti! Koca katili cinayetinde keşif kararı

SAVUNMASI KAN DONDURDU

Kocası Metin Özalp'in 25 yıldır evliliği boyunca kendisine şiddet uyguladığını belirterek; "Kocam bana 25 yıldır gün yüzü göstermedi. Sürekli dayak yiyordum. Kedi gibi çocuklarımı kucağımda taşıdım. Birde beni aldattığını öğrendim. Olay günü beni sopayla dövdü. Beni bırakıp başka bir kadınla evleneceğini söyledi. Beni hayvanı döver gibi dövdü. Hatta sedirin altından tabanca çıkartıp, ölümle tehdit etti. Bir anda panikle elime geçirdiğim sopa ve odunla boğazına, kafasına defalarca vurdum. Ama kendimde değildim. Böyle olacağını bilsem bunu yapmazdım. Ayağa kalkmak istedi yine vurdum. Kanlar içerisinde kaldı, nefesi kesildi. Pişmanlık duyarak cesedin başında saatlerce ağladım. Cesedi de çadıra sarıp evin önüne bıraktım. Cesedi yaklaşık 10 saat evin kapısının önünde kaldı. Sabaha kalktım kendime çay demleyip, sıcak bir bardak çay içtikten sonra, çadıra sarılı cesedini el arabasına koyarak evin ilerisinde bulunan dereye attım. Olayda kullandığım sopa ile odunu da sobaya atıp yaktım. Sonrada evde temizlik yaptım ve kanları temizledim. Böyle olmasaydı iyi olurdu ama çaresiz kaldım. Çok pişmanım" dedi.

ÜVEY ANNEM BABAMIN CESİDİNİN BAŞINDA ET PİŞİRİP YEMİŞ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve mahkeme heyeti ile duruşmayı takip edenleri şok eden bir gelişmede Mürüvet Özalp'in üvey kızı maktulün öz kızı Yurdagül Yılmaz'dan geldi. Basanın kasıtlı olarak üvey annesi tarafından hunlarca öldürüldüğünü iddia ederek; "Bu kadın babamı öldürüp cesedinin başında et pişirip yiyen bir kadındır. Bakın kendisi de babamın cesedinin başında bir bardak sıcak çay içtiğini söyledi. Babam öldürülmeden yaklaşık 3 ay önce, üvey annenim bir hayvanı gözünü kırpmadan öldürdüğünü ve insanı bile çiğ çiğ yiyeceğini söylemişti. Babam üvey annemi asla dövmemiştir" diyerek şikayetçi olduğunu söylemişti.