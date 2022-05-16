Cesetleri bulunan iki çobanın örgüt içi hesaplaşmada öldürüldükleri belirlendi

Şırnak'ın İdil ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan ve çobanlık yapan Hüseyin Öner (44) ve Ömer Kaya'nın (41) 3 Mayıs günü araç içerinde silahla vurulmuş halde cesetleri bulundu. Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki mağaralar bölgesinde bulunan iki cesetle ilgili yapılan araştırmada jandarma iki kuzenin örgüt içi hesaplaşma nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şırnak İdil İlçesi, Oyalı Köyü kırsalında 03 Mayıs 2022 tarihinde Ö.K. ve H.Ö. isimli şahısların araç içerisinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, bahse konu olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup olay ile ilgili adli tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir."