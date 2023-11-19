Cesetsiz cinayette çifte müebbet

Konya'nın Çumra ilçesinde 2014'te kaybolan ve geçtiğimiz yıl, öldürülüp cesedinin yakıldığı ortaya çıkan Ramazan Işık'ın (31) katil zanlıları Cengiz Acar (46) ve kardeşi Yaşar Acar (39), hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında göre Acar kardeşler, yengeleri ile ilişkisi olduklarını öğrendikleri Işık'ı nasıl ve ne şekilde öldüreceklerini aylar öncesinden tasarladı. Öldürdükten sonra da cesedini yaktı. Mahkeme kararında, yengelerinin sadece ağabeylerine karşı sadakat yükümlülüğünün bulunduğunu, kayınbiraderlerine karşı bir yükümlülüğünün olmadığını belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmadığını da vurguladı.