Çeşitli suçlardan aranan 88 şüpheli yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde, il genelinde 'Dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık, tehdit, 6136 Sayılı Kanuna' muhalefet gibi suçlardan haklarında araması bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 30 adreste yapılan aramada 10 şüpheli yakalanırken, il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan diğer çalışmalarda ise 78 şüpheli olmak üzere toplamda, 88 şüpheli yakalanarak gerekli işlemleri tamamlanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.