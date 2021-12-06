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Giriş Tarihi: 6.12.2021 21:12

Çeşme açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çeşme açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca denize atılan 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada kuzeyinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

80 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 1 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca Sahil Güvenlik ekiplerince 5 Aralık'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Çeşme açıklarında 55, Seferihisar açıklarında 24 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Kurtarılan 80 düzensiz göçmenin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

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Çeşme açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
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