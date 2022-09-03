Çeşme Belediyesi Büyükşehir’i de takmadı

Turizm sezonunun ortasında Dalyan'da Turizm lojmanları karşısında özel mülkiyete ait olduğu öne sürülen arazide yol açma çalışması başlatan Çeşme Belediyesi, buradan çıkan molozları da ilçe sınırları içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş resmi moloz döküm alanı dururken üzerinde Çeşme Belediyesi yazan sticker yapıştırılmış kamyonlarla Dalyan'daki İmam Hatip Lisesi karşısındaki boş araziye döktü. SABAH Çeşme Belediyesi'nin kural tanımazlığını 'Çeşme'de moloz rezaleti' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizi ihbar kabul eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, molozların döküldüğü alana giderek yerinde inceleme yaptı. Yapılan tespitte Çeşme Belediyesinin moloz döktüğü arsa için büyükşehir belediyesinden geçici moloz depolama izni almadığı, kaçak olarak döktüğü ortaya çıktı. Yaşanan şok gelişmenin adından Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi'nden molozları kaldırmasını istedi. Kural tanımaz Çeşme Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uyarılarını dikkate almadı. Dalyan'da İmam Hatip Lisesi karşısında yazlıkların arasına dökülen molozları tüm uyarılara rağmen kaldırmadı. Yaşananlar 'Çeşme Belediyesi, Büyükşehir Belediyesini takmadı. Bildiğini okumaya devam ediyor.' yorumlarına neden oldu.

MECLİS KARARI İLE İNŞAAT YASAĞI GETİRİLDİ

Her yıl turizm sezonunda milyonlarca turisti ağırlayan Çeşme Belediyesi, belediye meclisinde aldığı kararla 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi için ilçe sınırları içinde inşaat yasağı getirdi.

KENDİ ALDIĞI KARARA UYMADI

Kendi aldığı inşaat yasağına uymayan CHP'li Çeşme Belediyesi, Dalyan'da Turizm Lojmanları karşısında iddiaya göre özel mülkiyete ait arsada yol çalışması başlattı. Sabah erken saatlerde çalışmaya başlayan iş makinaları Dalyan'da rahatsızlık yarattı. Edinilen bilgiye göre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta, herhangi bir işlem yapmadan olay yerinden ayrıldı. Zabıta ekibi soranlara da inşaat yasağının belediye çalışmalarını kapsamadığını söyledi. Turizm sezonunda ilçede inşaat yasağı uygulayan Çeşme Belediyesi'nin kendi koyduğu yasağı delmesi ilçede tartışma yarattı.

MOLOZLAR DENİZ MANZARALI ARSAYA

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Çeşme Belediyesi, buradaki yol yapım çalışmaları sırasında çıkan molozları da yine Dalyan'da İmam Hatip Lisesi karşısında deniz manzaralı boş arsaya döktü. Üzerinde 'Çeşme Belediyesi' yazan kamyonların molozları, etrafında yazlıkların bulunduğu boş arsaya dökmesi çevrede rahatsızlık yarattı. Kaçak moloz dökümünü önlemekle yükümlü Çeşme Belediyesi'nin ilçede İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş moloz döküm alanı bulunmasına rağmen buraya moloz dökmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

SABAH'IN HABERİ İHBAR KABUL EDİLDİ

SABAH, Çeşme'de yaşanan kural tanımazlığı 'Çeşme'de moloz rezaleti' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizi ihbar kabul eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığına bağlı ekipler Dalyan'a giderek yerince inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda Çeşme Belediyesi'nin İmam Hatip Lisesi karşındaki arazi için büyükşehir belediyesinden geçici moloz depolama izni almadığı, molozları kaçak olarak döktüğü tespit edildi.

MOLOZLARI KALDIRIN DEDİLER AMA…

Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi yetkililerinden molozları döktükleri yerden kaldırmalarını istedi. Fakat Çeşme Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin uyarılarına kulak asmadı. SABAH molozların döküldüğü alanda yeni fotoğraflar çekti. 3 Eylül Cuma itibariyle molozların bulunduğu yerden kaldırılmadığı gözlendi. Yaşananlar; 'Çeşme Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesini de takmadı. Tüm uyarılara rağmen bildiğini okumaya devam etti' yorumlarına neden oldu. Çeşme'deki kural tanımazlık karşısında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nün ne yapacağı merak konusu oldu.