Çeşme Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Çeşme Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler

İzmir'in en güzel ilçelerinden birisi olan Çeşme oldukça popüler ve sevilen tatil beldelerimizin başında gelmektedir. Çeşme'de tatil yapmak isteyenler vatandaşların kimisi kamp ve karavan tatilini tercih etmektedir. Bu yazımızda siz değerli okurlarımız için 'Çeşme'de nerede çadır kurulur?' sorusunun yanıtlarını araştırdık. İşte ayrıntılı bilgiler...

Çeşme Çadır Ve Karavan Kamp Alanları

Pırıl pırıl denizi, güzel plajları, kültürel mekanları ve popüler eğlence hayatıyla yaz sezonunun gözde beldelerinden birisi olan Çeşme'de karavan ve çadır kampı yapmanın mümkün olduğu alanları şöyle sıralayabiliriz;

Pırlanta Kamp Alanı

Çeşme terminalinden hareket eden dolmuşlarla ise 7-8 dakika içinde ulaşılabilen Çiftlikköy'de yer alan, adından da anlaşıldığı üzere pırlanta gibi kumlara sahip olan Pırlanta plajı denizinin sığ ve çevresinin sakin olması nedeniyle kampçıların Çeşme'de sık tercih ettiği kamp alanlarından birisidir. Denize sıfır bu kamp alanı ücretsizdir. WC ve duş imkanlarından yakınlardaki özel işletmelerden faydalanabilirsiniz.

Kleopatra Koyu Kamp Alanı

Çeşme ilçesinin el değmemiş, kuytularda kalması nedeniyle güzelliğinin nadide kaldığı koylarından birisi olan Kleopatra Koyu hem çadır hem de karavan kampı için tercih edilen kamp alanlarından birisidir. Alaçatı'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan bu kamp alanında çadır ve karavan kampı kurarak, denize sıfır kamp tatilinin keyfini çıkarmak mümkün. Ücretsiz olan kamp alanında bulunan otoparklarda WC ve duş olanakları mevcuttur.

Cenlet Vadisi Kamp Alanı

Çeşme'nin Altınkum kasabasında yer alan Cenlet Vadisi, plaja birkaç dakikalık yürüme mesafesinde yer aldığı için denize sıfır kamp yapmak için birebir kamp alanlarından birisidir. Konsept olarak diğer kamp yerlerinden ayrı olarak tatil köyü içerisinde çadırlara ilaveten taş evler ve bungalov odalar da mevcuttur. Çeşme merkeze sadece 8 kilometre uzaklıkta bulunan Cenlet Vadisinde kamp ücretlidir.

Kalyoncu Camping

Çeşme merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlikköy'ün sınırları içinde yer alan Kalyoncu Camping kamp alanı, Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinden kampçı turiste oldukça güzel kamp tatili tecrübesi yaşatan bir kamp alanıdır. Sıcak su, elektrik, duş, bulaşık çamaşır yıkama alanı ve büfe imkanlarının bulunduğu bu kamp alanı ücretlidir.