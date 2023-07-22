Çeşme’de korkutan yangın! Çeşme’deki orman yangını 6.5 saat içinde kontrol altına alındı

Çeşme ilçesi Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki ormanda gece saat 23.30 sıralarında çıkan yangında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Orman yangınına 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibiyle müdahale edildi. Yangını çıkardığı iddia edilen K.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler ise otobüslerle bölgeden tahliye edildi.

Gece boyunca yangının devam ettiği bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek olmak için İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar gönderildi. Yerleşim yerlerinin yakınlarında konumlanan TOMA'ların olası yangın sıçramasında müdahale edeceği öğrenildi. Tatil cenneti Çeşme'de yaşayan ve tatil için gelen vatandaşlar, sokaklara çıktı. Yaklaşık 6.5 saat sonrasında yangın kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla devam eden çalışmalar, yangın söndürme helikopterlerinin de yardımıyla söndürüldü.