Haberler Yaşam Haberleri Çeşme'de orman yangını! Bir kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 22.7.2023 01:29 Son Güncelleme: 22.7.2023 01:36

Çeşme'de orman yangını! Bir kişi gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

İHA
Çeşme’de orman yangını! Bir kişi gözaltına alındı

Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor. yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de, 5 arazöz 2 su tankeri 1 dozerle müdahale ediyor.

KUNDAKÇI OLDUĞU BELİRLENEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

Ekiplerin yangını kontrolle alma çalışmaları sürüyor.

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Çeşme'de orman yangını! Bir kişi gözaltına alındı
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