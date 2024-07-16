Çeşme’de ormanlık alanda yangın çıktı: 3 kişi can verdi

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkiindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda dün yangın çıktı. Hızla yayılan alevlerin arasında kalan Mesut Coşkunöz (68), oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas (35) hayatını kaybetti. Yangına, bir bahçede yapılan kaynak ve hızar işleri sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirlendi. Bunun üzerine 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Ekipler buraya geldiğinde 4 evde, 8 kişinin yaşadığı söylendi. 5 kişiyi süratle tahliye ettiler. Ancak 3 vatandaşımız bulunamadı" dedi. Alevleri görünce panikleyerek kaçan ve dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen 3 kişinin evlerinin ise yangında hasar almadığı belirlendi.