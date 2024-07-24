Çeşme’nin dünyaca ünlü plajına mavi bayrak!

Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ilıca Plajı'nın yerli ve yabancı birçok filmlere konu olduğunu belirtti. İlçede 16 plajın mavi bayraklı olduğunu hatırlatan Maraşlı, "Diğer kıyılarımız da mavi bayrak alabilecek kalitede. Mavi bayrak sayımızın azalması, kirlenmeden kaynaklanıyor. Çevremizi temiz tutmalıyız, bu dünya hepimizin ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin görevi" dedi.

TEMİZLİĞİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Ilıca Plajı'nın mavi bayrak almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamda temizliğin önemini vurguladı.Törene Kültür ve Turizm İl Müdürü Fahrettin Kerem Çevik ve diğer ilgililer de katıldı. Konuşmaların ardından plaja mavi bayrak çekildi