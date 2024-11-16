Çeşme’yi sağanak yağış vurdu

İzmir'de belli aralıklarla devam eden sağanak, kentin birçok ilçesinde etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Çeşme ilçesinde de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi. SICAKLIKLAR DÜŞÜYORMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, tahmin ediliyor. Sağanak yağış, sis, kar ve karla karışık yağmurun birçok bölgede etkili olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda çağrı yapıldı. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri de yapılamadı.