Çete, depremde ölen avukatın diplomasını bile satmış: Önce rahmet dilediler, sonra diplomayı silip, başkasına sattılar

Kamu kurumlarının dijital altyapılarına yasa dışı yollarla girerek sahte diploma kayıtları oluşturan çetesinin, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Avukat Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını dahi sattığı ortaya çıktı. Kahramanmaraş Barosunun açıklamasına göre sahte diploma çetesi, 6 Şubat depremlerinde, 6 aylık bebeği Asude ve kocası Ahmet Can ile birlikte Ezgi Apartmanı'nın enkazı altında can veren Avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerini sistemden sildi. Yerlerine ise başka bir kişi hukuk fakültesi mezunu gibi gösterip sahte diploma verdi. Şüpheliler hakkında açılan kamu davasına müdahillik talebinde bulunacağını açıklayan Kahramanmaraş Barosu, yargılamayı titizlikle takip edeceklerini ve bu ağır suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi.

HATAYLI AVUKATIN DİPLOMASINI DA KULLANMIŞLAR

Hatay Barosu da yine 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Avukat Bestami Uğur Alkan'ın hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin başka bir kişi adına kullanıldığını bildirdi. Barodan yapılan açıklamada, "Sahte diploma ve mezuniyet bilgilerinin usulsüz kullanılması soruşturması kapsamında açılan kamu davasında yapılan tespitler sonucunda, depremde vefat eden meslektaşımız Bestami Uğur Alkan'ın hukuk fakültesi mezuniyet belgesi üzerinde sahtecilik yapılarak başka bir kişi adına kayıt oluşturulduğu belirlenmiştir. Hatay Barosu olarak bu açık hukuksuzluk karşısında derhal davaya müdahillik başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, soruşturması süren diğer dosyalarda da benzer şekilde vefat eden avukatların bilgileri üzerinde usulsüz işlem yapılıp yapılmadığına dair tespitler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.