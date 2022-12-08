Çete kendi içinde birbirine girmiş! Yabancı iş insanlarını tehdit edip para istiyorlardı...

Fatih'te 5 Aralık günü gece saatlerinde meydana gelen olayda sokak ortasında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Tacikistan uyruklu 26 yaşındaki Bahodur Baratov hayatını kaybetti, Shams A. ve Shahromjom G. yaralandı.
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından incelenen kamera görüntülerinde şüpheliler tek tek tespit edildi. Polis kısa sürede olaya karışan ilk gruptan 2 diğer gruptan da 10 olmak üzere olayda silah kullanan Shaaron A.'nın da aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.
ÇETE KENDİ İÇİNDE BİRBİRİNE GİRDİ
Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler olayın nedenini de aydınlattı. İddiaya göre gözaltına alınan ve tamamı Tacikistanlı olan grup Tacikistan'dan İstanbul'a gelen iş insanlarını tespit edip "burada bizden habersiz iş yapamazsınız" diyerek tehdit edip para alıyorlardı. Olaydan öncede çetenin içerisinde birinin tanıdığı olan kişiden yine aynı yöntemle para almak istediler. Ancak grup üyesi "o kişi benim tanıdığım" diyerek duruma karşı çıktı.
SOKAK ORTASINDA ÇATIŞTILAR
Bunun üzerine çete üyeleri kendi içlerinde birbirine düştü. Fatih Mesih Paşa mahallesinde sokak ortasında silahları çekip çatıştılar. Olayda 1 kişi öldü kişide yaralandı.
OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI
Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde de iki grubun çatıştıkları anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 12 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.