Çete kendi içinde birbirine girmiş! Yabancı iş insanlarını tehdit edip para istiyorlardı...

ÇETE KENDİ İÇİNDE BİRBİRİNE GİRDİ

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler olayın nedenini de aydınlattı. İddiaya göre gözaltına alınan ve tamamı Tacikistanlı olan grup Tacikistan'dan İstanbul'a gelen iş insanlarını tespit edip "burada bizden habersiz iş yapamazsınız" diyerek tehdit edip para alıyorlardı. Olaydan öncede çetenin içerisinde birinin tanıdığı olan kişiden yine aynı yöntemle para almak istediler. Ancak grup üyesi "o kişi benim tanıdığım" diyerek duruma karşı çıktı.