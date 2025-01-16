Çete liderine ‘Arıkovanı’ operasyonu

Çanakkale esnafının adeta kanını emen azılı çetenin 160 milyonluk tefecilik vurgunu, mağdurların Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyet başvurusuyla ortaya çıktı. "Ayı Ramazan'' lakaplı Ramazan Işıldak "Yağma" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmasına rağmen uzun bir süredir yakalanamıyordu. Işıldak, suç örgütünü saklandığı yerden kontrol ederken, tefecilik çetesi, özellikle yüklü miktarda piyasaya borcu olan esnaf kadınları hedef alıyordu.

ÖNCE BORÇ SONRA ŞANTAJ

İddiaya göre Işıldak'ın en yakınındaki adamlarından biri olan ve sahte diplomalar hazırlayarak Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yönetimine giren Şener Çekiç'in görevi, kooperatifte üye olan ve piyasaya borcu olan esnaf kadınları tespit etmek ve onlara kredi sağlamaktı. Çekiç'in esnaf kadınlara "Sana kefil olduk" diyerek tehdit ve şantajlarla paraların yarısına el koyuyordu. Çeteden gelen tehditlere maruz kalan esnaf kadınlar, bir de sahte üretilen pornografik videolarla şantaja uğradı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan "Arıkovanı" operasyonuyla azılı çete çökertildi. Adliyeye sevk edilen Ramazan Işıldak, Şener Çekiç, Serdar Bakır, Cemil Işıldak, Engin Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi.