Çete Nijeryalı dolandırılan Türk mağdur İtalyan

Giuseppe Sebastio, İtalya'da göz doktoru olarak sosyal medyada yaklaşık 20 bin takipçiye sahip. Çetenin ağına takılan doktorun fotoğrafları sosyal medya hesabından çalındı ve bu fotoğraflarla yeni hesaplar oluşturdu. Hesapların bazılarına, "Dr. Philips Thomson, Owen Carter" gibi isimler verildi. Bu hesaplarla Türk kadınlarına mesaj atan dolandırıcılık çetesi üyeleri, ilk olarak duygusal bağ kurdu.Bu aşamanın ardından ise kendilerinin hesaptaki kişi, Suriye'de doktor olduğunu, dul ve 1 kız çocuğu sahibi olduğunu belirterek evlenmeyi planladığını söyledi. İletişimi ilerleten çete üyeleri daha sonra emekli olacakları yalanıyla dolandırıcılığın ilk adımını attı. Yüksek miktarda emekli ikramiyesi alacakları yalanıyla kadınların ilgisini çeken çete üyeleri, daha sonra bu parayı Türkiye'ye göndermek istediklerini ve çocuğuna bakacak iyi biriyle evlenmek istediklerini söyledi.Çete üyelerinin bu dediklerini inanan kadınları ise bir süre sonra kargocu kılığında çete üyeleri aradı. Kargonun onlara ulaşabilmesi için para talep etti. Kendilerine yüksek miktarda para geleceğini düşünen kadınlar ise çetenin kurbanı oldu.SABAH'ın gerçek hesabından ulaştığı Giuseppe Sebastio yaşanan mağduriyetleri doğruladı. Göz doktoru Sebastio, "İnsanlara yardımcı olmak için sosyal medyayı da aktif şekilde kullanıyorum. Bazı Nijeryalı dolandırıcılar, fotoğraflarımı sahte profillerde kullanarak Türk kadınlarıyla iletişime geçiyor. Kadınları aşık ederek para istiyorlar. Kadınlar benim fotoğraflarıma inanıp para göndermesinler.Çok üzgünüm. Hergün dolandırılan birçok kadın bana ulaşıyor" dedi. Dolandırılmaya çalışan iki kadın yaşananları SABAH'a anlattı. Kadınlar, dolandırıcıların duygusal bağ kurmak için çok zor durumda olduğunu söylediğini belirtti. Sahte hesaptan yazan dolandırıcılar, emekli olacağını ve yüklü miktarda emekli ikramiyesi alıcağını söyledi. Kadınlar, dolandırıcılar bu parayı Türkiye'ye göndermek istediklerini söyleyince dolandırılacaklarını anlayarak mesajlaşmayı bıraktıklarını aktardı.