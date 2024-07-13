Çete savaşlarına 46 tutuklama

İstanbul'da husumetli olan, aralarındaki hâkimiyet kavgasında birbirlerine 30 farklı silahlı saldırı düzenleyen iki çeteye operasyon düzenlendi. İki çetenin 47 üyesi yakalandı. 46 çete üyesi ise tutuklandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler ilçesi ve çevre ilçelerinde karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşık 30 silahlı saldırı eylemi gerçekleştiren husumetli iki çeteye operasyon düzenledi. Ramazan T. ve Abdullah Ç. isimli kişilerin liderliğini yaptığı ve hâkimiyet kavgası içerisinde bulunan suç örgütlerinin faaliyetlerini yürüttükleri adreslere eşzamanlı baskın yapıldı.