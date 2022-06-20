Çete üyelerine silah satan çeteyi çökerttiler… İmalathanelerde yakalandılar

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Organize suç örgütlerine ve çetelere para karşılığında ruhsatsız silahlar satarak yasa dışı silah kaçakçılığı ve ticareti yapan sekiz kişilik bir çete çökertildi.

F.A., S.Ü., M.Ş.E., A.B., A.N., S.M., M.A.G. ve K.A. isimli sekiz çete üyesi Beylikdüzü İlçesi'nde ve Sultanbeyli İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin "Depo" olarak veya "Silah İmalathanesi" olarak kullandıkları adreslerde, ikamet adreslerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda kuru sıkıdan ateşli silaha çevrilmiş 61 ruhsatsız tabanca, 199 şarjör, sekiz tabanca gövdesi, sekiz tabanca sürgüsü, 240 silah namlusu, 40 mermi, yasa dışı silah imalatında kullanılan çok sayıda silah parçası ve malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sekiz kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.