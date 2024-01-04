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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Çete üyelerinin villasına operasyon

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Çete üyelerinin villasına operasyon
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, liderliğini Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Polis, örgütün kentte menfaat sağlamak için gerçekleştirdiği eylemleri planladığı öne sürülen Kemal T. ile örgüt üyesi Çetin Ç., Ali B. ve Hikmet B.'nin, Çukurova ilçesindeki bir villada saklandığını tespit etti. KOM ekipleri, villaya düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal T. ile Çetin Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tabancalar incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

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Çete üyelerinin villasına operasyon
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