Çete yöneticisi 73’lük ‘Hanımağa

Adana'da, 'kasten öldürme', 'yaralama', 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti' gibi suçları işledikleri iddiasıyla operasyon düzenlenen 'Çakarlar' çetesinin yöneticisinin Çakar ailesinin en büyüğü olan 'Hanımağa' lakaplı Sultan Çakar (73) olduğu ortaya çıktı. 11 Nisan'da düzenlenen operasyonda çete lideri Çakar'la birlikte 19 şüpheli tutuklanmıştı. Örgüt üyelerinin, Çakar'ın talimatıyla belirli bir saatten sonra mahalleye giren yabancı araçları kurşunladıkları ve sokağa girmelerine engel oldukları, esnafı haraca bağladıkları, ödeme yapmayanları tehdit edip dövdükleri öne sürüldü. Bu arada, 13 Haziran 2021'de 4 bıçak yarasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren aile üyesi 21 yaşındaki Sultan Çakar'ın da kendilerini ihbar edeceğini söylemesi üzerine örgüt tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Örgüt lideri babaannesinin adını taşıyan Çakar'ın ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.