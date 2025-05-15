Çetelere gözdağı

İstanbul'da 'yeni nesil suç örgütleri' olarak adlandırılan motosikletli çetelere yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 23 suça karışan 104 kişi yakalandı. Çalışmalarda ele geçirilen cephaneyi andıran çok sayıda silah, çalıntı motosiklet ve otomobiller medyaya sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Çetelere ve bütün silahlı suç unsurlarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin son bir ayda motosikletli suç çetelerine yönelik seri operasyonlarında 23 farklı silahlı suça karışan 104 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda iki uzun namlulu silah, 325 ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3 bin 709 ateşli silah mekanizması, 1464 adet namlu, 5 bin 592 mermi, 5 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen silahlar ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyeti'nin Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde medyaya sergilendi. Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonların süreceğini belirtti.