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Giriş Tarihi: 9.3.2022 11:57 Son Güncelleme: 9.3.2022 12:26

Çetelere satacaklardı! Silahlarla yakalandılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çetelere satacaklardı! Silahlarla yakalandılar...

İstanbul’da “Yasa Dışı Silah Ticareti” yapılan dört adrese düzenlenen operasyonda altı ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve 53 mermi ele geçirildi. Söz konusu silahları suç örgütlerine ve çetelere satmayı hedefleyen dört kişi gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; Kartal İlçesi'nde "Yasa Dışı Silah Ticareti" yapılan dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. M.H., U.T., T.C. ve Ö.Ç. isimli dört kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 1'i kuru sıkı olmak üzere altı ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve 53 mermi ele geçirildi. Söz konusu silahları suç örgütlerine ve çetelere satmayı hedefleyen dört şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çetelere satacaklardı! Silahlarla yakalandılar...
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