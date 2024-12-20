Çetelerin saltanatı jandarma operasyonuyla sona erdi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu suç örgütlerinin faaliyetleri tek tek deşifre edildi. Şüpheliler hakkında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Uyuşturucu madde ticareti", "Göçmen kaçakçılığı" "Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık", "Nitelikli hırsızlık" ve "Suçtan elde edilen mal varlığını aklama" gibi suçlardan soruşturma başlatıldı.

9 MİLYON TL'LİK LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Operasyonlarda; ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, kesici/delici aletler, uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları, ayrıca çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 milyon Türk lirası değerinde 4 lüks araca da el konuldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Gereğini yapalım" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.