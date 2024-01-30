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Giriş Tarihi: 30.1.2024 14:29 Son Güncelleme: 30.1.2024 14:31

Çetenin son üyesi de yakalandı... Tütün torbaları arasında gizlenmiş

Gaziantep’te jandarma tarafından yılın ilk haftasında düzenlenen operasyonda çökertilen Çobanlar çetesinin firari üyesi bir kargo aracındaki tütünlerin arasında saklanmış halde yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çetenin son üyesi de yakalandı... Tütün torbaları arasında gizlenmiş

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, 7 Ocak 2023 tarihinde uyuşturucu ve kaçakçılık suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen Çobanlar çetesinin çökertilmesinin ardından firari olan H.U. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik JASAT ekiplerince yapılan takip sonucu bir kargo firmasına ait araçla Adıyaman'dan Gaziantep'e geleceği tespit edilince operasyon düzenlendi.

Araban ilçesi girişinde kargo firmasına ait aracın durdurularak yapılan adli araması sonucu şüpheli şahıs araç içindeki tütünlerin arasına gizlenmiş halde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan H.U. cezaevine teslim edildi.

Öte yandan H.T'nin Adıyaman'dan geldiği araçta yapılan aramada ayrıca 44 ayrı şahsa ait toplam 408 adet çeşitli ebatlarda koli ve çuvallara konulmuş vaziyette içime hazır ve bandrolsüz şekilde 6 ton 482 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kargo sahibi şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, araç şoförü A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çetenin son üyesi de yakalandı... Tütün torbaları arasında gizlenmiş
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