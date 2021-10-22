Çevik Kuvvet’ten nefes kesen tatbikat

Açıklamasında tatbikatla ilgili olarak bilgiler paylaşan Gündüzöz, "Tatbikatta göstericiler gözaltına alındı. Ekipler, izinsiz gösteri yapan kalabalığı dağıttı. Bu tatbikatlar sonuç itibarıyla gerçek olaylarda daha rahat müdahale etme imkanı sunuyor. Arkadaşların hatalarını ve eksikliklerini görmelerini sağlıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum. Bazı kamu dairelerinde hizmetler 08.00-17.00 saatleri arasında veriliyor. Ama güvenlik güçleri 7 gün 24 saat çalışıyor. Ne zaman polis ve jandarmaya ihtiyaç olacağı belli olmaz. Arkadaşlar her zaman tetikteler. Allah ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.