Çevik Kuvvet’ten nefes kesen tatbikat

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale konulu tatbikatı heyecanlı anlar yaşattı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tatbikatta, Çevik Kuvvet ekipleri, izinsiz toplanan ve ateş yakan göstericilere müdahale de bulundu. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve teçhizatın da kullanıldığı nefes kesen tatbikatta, olaylara müdahalede bulunan ekipler bazı göstericileri gözaltına aldı.
Tatbikat sonrasında burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek, güvenlik güçlerinin her zaman hazır ve diri olması için arada böyle tatbikatlar yaptıklarını anlattı.
Açıklamasında tatbikatla ilgili olarak bilgiler paylaşan Gündüzöz, "Tatbikatta göstericiler gözaltına alındı. Ekipler, izinsiz gösteri yapan kalabalığı dağıttı. Bu tatbikatlar sonuç itibarıyla gerçek olaylarda daha rahat müdahale etme imkanı sunuyor. Arkadaşların hatalarını ve eksikliklerini görmelerini sağlıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum. Bazı kamu dairelerinde hizmetler 08.00-17.00 saatleri arasında veriliyor. Ama güvenlik güçleri 7 gün 24 saat çalışıyor. Ne zaman polis ve jandarmaya ihtiyaç olacağı belli olmaz. Arkadaşlar her zaman tetikteler. Allah ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.