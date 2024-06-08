Ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşın kafasını yardı

Yaşadıklarını anlatan Oğuz, "Erkilet Mahallesi'nde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Ben de arabamın zarar görmemesi için halı sererken arabanın camı da kırıldı, benim de kafam yarıldı" dedi.

Öte yandan dolu nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar, sanayinin yolunu tuttu. Yeni sanayideki dükkanların önünde zarar gören araç yoğunluğu oluştu.