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Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:22 Son Güncelleme: 1.8.2022 13:22

Cevizli Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Cevizli İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Adliyeye Yakın Mı?

Günümüzde toplu taşıma insan hayatının en önemli ulaşım araçlarından biri konumundadır. Özellikle Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul genelinde toplu taşıma gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu toplu ulaşım araçları içinde İstanbul’da büyük yeri olan Marmaray bulunmaktadır. Halkalı – Gebze arası ulaşım için kullanılan Marmaray birçok durağı da kendi içinde barındırmaktadır. Avrupa ve Anadolu Yakası arasında en hızlı ulaşım aracı da yine bu raylı sistem olan Marmaray’dır. Marmaray’ın duraklarının konumları ve diğer bölgelere ulaşımın nasıl olacağı konusu da kişilerin merak ettiği konulardan biridir. Peki, Cevizli Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Cevizli İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Adliyeye Yakın Mı?

Cevizli Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Cevizli İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Adliyeye Yakın Mı?

Marmaray'ın artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, metro, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini de kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. Cevizli Marmaray İstasyonu etrafında birçok önemli merkezi bulundurması da buraya gelecek kitlelerin sayısını arttırmış bulunmaktadır. Yazımızda bizler de sizleri bilgilendirmek adına Cevizli Marmaray durağı nerede, yol tarifi ile Marmaray Cevizli İstasyonu'na nasıl gidilir, Adliyeye yakın mıdır gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik. Yazımızın devamını okuyarak bu bilgilere ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Cevizli Marmaray Durağı

Cevizli Marmaray Durağı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Maltepe ilçesinin Orhantepe Mahallesi'ne yakın bir bölgede bulunan hemzemin tren istasyonudur. İstanbul – Haydarpaşa – Ankara demiryolu üzerinde bulunan istasyon Osmanlı Anadolu Demiryolları için 1872 yılında inşa edilmiş ve hizmete girmiştir. 1969 yılında elektrifikasyon çalışmaları yapılarak 2013 yılına kadar Haydarpaşa – Gebze Banliyö Treni'ne hizmet vermiştir. Marmaray projesi kapsamında 2013 yılında kapatılmış ve gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra da 2019 yılında tekrar hizmete açılmıştır.

Cevizli Marmaray Durağı yakınında bulunan bazı yerler:

  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
  • Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Yerleşkesi
  • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası
  • Nihat Erim İlkokulu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne en kolay ulaşımlardan birine sahip olan Cevizli Marmaray Durağının; Adliye ile arası yakın bir konumdadır. Yine aynı şekilde üniversite yerleşkesine de yakındır.

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Marmaray Cevizli İstasyonu Nerede?

Marmaray Cevizli İstasyonu, Anadolu Yakası'nda Maltepe ilçesinin Orhantepe Mahallesine yakın bir konumda bulunmaktadır. Yakın çevresinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ve Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Yerleşkesi vardır.

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Cevizli Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Cevizli İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Adliyeye Yakın Mı?
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