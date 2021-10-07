Çevre Bakanlığı çöp kutularına savaş açtı! Odalardan kalkıyor





Çöp kutularının ofislerden kaldırılmasına yönelik çalışmayı Çevre Bakanlığı'nda başlattıklarını ifade eden Birpınar, "Bizim Bakanlığımıza dört senedir çöp kamyonu gelmiyor, bütün çöpleri biz koridorlarda ayrıştırıyoruz. İkincisi, hiçbir odada çöp kutusu yok ama bunu çok zor başardık, kolay değil ve şuanda plastikler, kâğıtlar, organikler hepsi ayrıştırılıyor ve hepsi para ediyor.