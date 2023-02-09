Çevre Bakanlığı depremden etkilenen 10 ili hasar tespitlerini havadan ve karadan yapıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen 10 il için uzman ekipleriyle hasar tespit çalışmalarını karadan ve havadan sürdürüyor.

Bakanlık, karadan yaptığı çalışmaların yanı sıra Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyon merkezinden yürüttüğü çalışmalarla da şehirlerin üç boyutlu önceden oluşturulan dijital ikizlerini, 12 adet uçak İHA, droneler ve Göktürk uydusundan gelen anlık görüntülerle karşılaştırılarak ön hasar tespit çalışmaları yapıyor. Dijital ikiz teknolojisiyle hasar gören binaların kadastro ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'ndeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verileri eşleştirilerek, Bakanlığa ait ATLAS sistemine entegre ediliyor ve bu sayede yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısına depremde görevli tüm ekipler erişilebiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlanan veriler ile Göktürk uydu verileri, uçak İHA'larından elde edilen veriler ve Aksungur İHA görüntülerinin afet bölgesinde yapılan çalışmalarda aktif rol oynayarak katkıda bulundu.