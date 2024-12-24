Çevre Bakanlığından Muğla’daki Dağ köyüne çocuk parkı

Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bakanlık katkılarıyla Menteşe ilçesinde bulunan Dağpınar Mahallesindeki çocuk parkının yapımı tamamlandığını duyurdu.
Park alanında zemine kilitli parke taşı döşendi, oyun alanında salıncak, kaydırak, tahterevalli çocuk oyuncakları yenilenerek montajı yapıldı. Park içinde muhtelif yerlere oturma bankları, park aydınlatma direklerinin montajı, park girişine sürgülü kapı, park etrafına taş duvar ve üzerine panel çit yapılarak noksansız bir şekilde kullanıma sunuldu.