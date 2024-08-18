Çevre dostu akademisyenden sıra dışı performans

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve sanatçı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu; şiddetin doğaya yönelik algısıyla 'orman yangınları' 'doğal afetler' ve 'atık' sorunlarını ele aldığı performans ve enstalasyonlar gerçekleştirdi. Naylon ve plastik boyaları kullanarak insanın doğayla giriştiği mücadeleyi yansıttığı performanslarına bir yenisini daha ekleyen akademisyen ve sanatçı Kavukçu, doğaya yönelik şiddetin temsili objeleri olan naylon ve plastik boyalar, performans sürecinde tehditkâr tavrını ortaya koydu. Sanatçı, dikdörtgen prizma formundaki bir konstrüksiyonu naylonla kaplandıktan sonra, üzerine farklı renklerde boyalar attı. Yerleştirme, mimari mekânları anımsatırken kentleşmenin doğaya verdiği zararın, naylon ve plastik boyalarla vurgulanması sonucu; rahatsız edici bir izlenim bıraktı. Sanatçı, performansın gerçekleştirilmesinde desteğini esirgemeyen Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'ya ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e teşekkürlerini iletti. Hasan ÇAKMAK / SABAH