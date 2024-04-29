Çevre için dev adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Avrupa'nın en büyük çevre projesi olan ''İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı İşinin' iptali için açılan dava yargıdan döndü. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi, belirtilen alanda ''dip çamurunun temizlenmesi, temizlenen çamurun pompa ile susuzlaştırma alanına taşınması, taşınan çamurun geoteksil tüplerle susuzlaştırılması, susuzlaştırılan çamurun uygun alanlara nakliyesi ve değerlendirilmesi/berteraf işinin ortak projesi için alınan dava konusu meclis kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı''na karar verdi. Mahkeme heyeti tarafından projenin durdurulması yönündeki talep reddedildi. Avrupa'nın en büyük çevre projesi olarak anılan bu girişimin, İzmit Körfezi'nin temizlenmesine devam edebileceği kararı, çevreciler ve halk arasında memnuniyetle karşılandı.