Konya’da zehir dolu varilleri kırsal alana bırakılan şüpheliler serbest bırakıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesinde 4 gün önce meydana gelen olayda kırsal alana atılı variller içerisinde sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri olduğu tespit edildi. Polis, kimyasal maddeleri atan şüphelileri kamera görüntülerinden kısa sürede tespit etti. Bunun üzerine kamyon sürücüleri İbrahim Mutlu (31), Cemil Akkan (51), malzemelerin alındığı firmanın sahibi Hamza Ölmez (61) ile kimyasalları kamyonlara yüklediği belirlenen Mustafa Ö. (49) gözaltına alındı.

Mustafa Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kamyon sürücüleri Mutlu ve Akkan ile firma sahibi Ölmez emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çevreyi kasten kirletme' maddesi gereğince adliyeye sevk edildi. Mutlu ve Akkan savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken firma sahibi Hamza Ölmez adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ve firmaya 73 milyon TL ceza kesilmişti.