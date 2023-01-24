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Giriş Tarihi: 24.1.2023 10:09 Son Güncelleme: 24.1.2023 10:45

Çevre katillerine 73 milyon TL para cezası

Konya’nın Selçuklu ilçesinde içerinde sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri bulunan 74 varili doğaya attığı tespit edilen 4 şüpheliden 3’ü adliyeye sevk edildi. Varillerin atıldığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün şüphelilere ve firmaya en üst sınırdan olmak üzere 73 milyon 308 bin TL para ceza yazıldığını açıkladı.

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Çevre katillerine 73 milyon TL para cezası

Konya'nın Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi yakınlarındaki kırsal alana atılı variller içerisinde sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri olduğu tespit edildi. Polis, kimyasal maddeleri atan şüphelileri kamera görüntülerinden kısa sürede tespit etti. Bunun üzerine kamyon sürücüleri İbrahim Mutlu (31), Cemil Akkan (51), malzemelerin alındığı firmanın sahibi Hamza Ölmez (61) ile kimyasalları kamyonlara yüklediği belirlenen Mustafa Ö. (49) gözaltına alındı. Mustafa Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kamyon sürücüleri Mutlu ve Akkan ile firma sahibi Ölmez emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çevreyi kasten kirletme' maddesi gereğince adliyeye sevk edildi.

73 MİLYON TL PARA CEZASI

Kimyasal maddelerin atıldığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, 4 şüpheliye en üst sınırdan olmak üzere ayrı ayrı 12 milyon 218 bin TL, firmaya da 38,5 milyon TL para cezası kesildiğini toplamda da 73 milyon 308 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Akgün, "Sanayicilerimizin bu tür cezalarla karşılaşmaması ve çocuklarımıza daha yaşanabilir şehirler ve daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarını lisanslı firmalara göndermeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Kimyasal maddeler ekipler tarafından toplanırken, kısa süre içerisinde imha işlemlerinin başlayacağı belirtildi.

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Çevre katillerine 73 milyon TL para cezası
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