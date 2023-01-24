Çevre katillerine 73 milyon TL para cezası

73 MİLYON TL PARA CEZASI

Kimyasal maddelerin atıldığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, 4 şüpheliye en üst sınırdan olmak üzere ayrı ayrı 12 milyon 218 bin TL, firmaya da 38,5 milyon TL para cezası kesildiğini toplamda da 73 milyon 308 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Akgün, "Sanayicilerimizin bu tür cezalarla karşılaşmaması ve çocuklarımıza daha yaşanabilir şehirler ve daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarını lisanslı firmalara göndermeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.