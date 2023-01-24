Çevre katillerine 73 milyon TL para cezası

Konya'nın Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi yakınlarındaki kırsal alana atılı variller içerisinde sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri olduğu tespit edildi. Polis, kimyasal maddeleri atan şüphelileri kamera görüntülerinden kısa sürede tespit etti. Bunun üzerine kamyon sürücüleri İbrahim Mutlu (31), Cemil Akkan (51), malzemelerin alındığı firmanın sahibi Hamza Ölmez (61) ile kimyasalları kamyonlara yüklediği belirlenen Mustafa Ö. (49) gözaltına alındı. Mustafa Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kamyon sürücüleri Mutlu ve Akkan ile firma sahibi Ölmez emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çevreyi kasten kirletme' maddesi gereğince adliyeye sevk edildi.
73 MİLYON TL PARA CEZASI
Kimyasal maddelerin atıldığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, 4 şüpheliye en üst sınırdan olmak üzere ayrı ayrı 12 milyon 218 bin TL, firmaya da 38,5 milyon TL para cezası kesildiğini toplamda da 73 milyon 308 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Akgün, "Sanayicilerimizin bu tür cezalarla karşılaşmaması ve çocuklarımıza daha yaşanabilir şehirler ve daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarını lisanslı firmalara göndermeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.