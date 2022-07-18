Merkez Selçuklu ilçesinde bir araziye dökülen kimyasal maddelerden 60 adet küçükbaş hayvanının zarar gördüğünü beyan eden bir kişi emniyete giderek şikayette bulundu. Polis, olayyeri ve çevresindeki güzergahlar üzerindeki KGYS kamera kayıtlarından bir TIR'ın kimyasal atık maddesini taşıdığı tespit edildi. Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimyasal atıkları şehrin farklı yerlerine döken Hacı Adem Çoban ve kardeşi Metin Çoban'ı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan görüşmelerde şüpheliler, 6 kamyon kimyasal atığı şehrin belirli noktalarına döktüklerini ve bu işi de şirket sahibi olan Remzi Polat tarafından itiraf ettiler. Bunun üzerine Remzi Polat'ta gözaltına alındı. Her 3 şüphelide çıkarıldıkları mahkemece 'çevreyi kasten kirletme ve mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda atık dökülen yerler tespit edilerek kısa sürede temizleme çalışmalarına başlandı. Ayrıca şüpheliler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Çevre katliamı yapan 3 şüpheli tutuklandı | Video