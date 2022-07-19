Haberler Yaşam Haberleri Çevre katliamına 38.5 milyon TL para cezası
Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:38 Son Güncelleme: 19.7.2022 11:41

Çevre katliamına 38.5 milyon TL para cezası

Konya'da şehrin farklı yerlerine yüzlerce varil kimyasal atık dökerek çevre katliamı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün’de atıkların döküldüğü bölgede incelemelerde bulundu. Akgün, “Atık malzemeleri döken iki sürücüye ve işletmeye toplamda 38.5 milyon TL para cezası uyguladık. Şüpheliler hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Denetimlerimiz kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Çevre katliamına 38.5 milyon TL para cezası

Merkez Selçuklu ilçesinde bir araziye dökülen kimyasal maddelerden 60 adet küçükbaş hayvanının zarar gördüğünü beyan eden bir kişi emniyete giderek şikayette bulundu. AFAD'a ait KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekipleri bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonucunda varillerin içindeki kimyasal maddelerin, sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağ olduğu belirlendi. Soruşturmayı yürüten polis, olay yeri ve çevresindeki güzergahlar üzerindeki kamera görüntülerinden bir TIR'ın kimyasal atık taşıdığını tespit etti. Kısa sürede TIR'ın plakası belirlendi ve şehrin farklı noktalarına bu atıkları döken Hacı Adem Çoban ve kardeşi Metin Çoban yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan görüşmelerde şüpheliler tırlar dolusu kimyasal atığı Selçuklu ve Karatay ilçelerindeki belirli noktalarına döktüklerini ve bu işi de şirket sahibi olan Remzi Polat'ın verdiğini itiraf etti. Bunun üzerine Remzi Polat'ta gözaltına alındı. Her 3 şüphelide dün çıkarıldıkları mahkemece 'çevreyi kasten kirletme ve mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

38.5 MİLYON TL PARA CEZASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün'de atıkların döküldüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Akgün, "İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı ekipler hemen bölgeye sevk edildi. Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla bakanlığın denetim ekipleri de bölgeye intikal etti. Yapılan ilk çalışmalarda gerekle numuneler alındı. Maddelerin belirlenmesi için analize gönderildi. İlk tespitlerde sülfürik asit ve karışık yağlar gibi atık yağların döküldüğünü tespit ettik. Olayla ilgili iki araç sürücüsü tespit edildi. Biz çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir zaman müsamaha göstermeyeceğiz. Bu dökümü yapan şahıslara şahıs başı 11 milyon lira, işletmeye de 16.5 milyon lira idari para cezası uyguladık.

Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında da çevrenin kasten kirletilmesi ile ilgili olarakta Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulurdu. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik. Aynı şahısların Karatay ilçesinde de atık döktüklerini tespit ettik. Temizleme çalışmaları bittikten sonra bakanlığımızca yetkilendirilmiş çevre laboratuvarı tarafından bölgeden toprak numuneleri alacağız. Yapılan temizlik çalışmalarının yeterli olup olmadığını ilave bir rehabilitasyon çalışmasını gerekip gerekmediğini tespit ettikten sonrada gerekirse yeniden bir temizleme çalışması yapacağız. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Firma normalde oto temizleme ürünleri olarak ruhsatlandırılmış ama illegal olarak içerisinde çok fazla atık bulunduran bir işletme olduğunu tespit ettik.

Bakanlığımızdan gerekli lisanları olmadan bu faaliyetleri gerçekleştirdiği içinde gerekli idari yaptırımları uygulayıp kendisini faaliyetten men ettik" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken mesaj
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan KYK kredi borcu düzenleme açıklaması! KYK kredileri alınan anapara kadar geri ödenecek!
YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YÖK Atlas Tercih Robotu ÖSYM ile 2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor/bitiyor?
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları 2022 belli oldu mu? ÖSYM ile AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol düşüşünü sürdürücek mi? Uzman isim açıkladı
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son dakika belli oldu! 2 ve 4 yıllık YKS Üniversite taban/tavan puanları ve kontenjanları 2022 (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık)
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya son uyarı!
Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi: MEB il içi atama sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Çevre katliamına 38.5 milyon TL para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA