Çevre katliamına 38.5 milyon TL para cezası

Merkez Selçuklu ilçesinde bir araziye dökülen kimyasal maddelerden 60 adet küçükbaş hayvanının zarar gördüğünü beyan eden bir kişi emniyete giderek şikayette bulundu. AFAD'a ait KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekipleri bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonucunda varillerin içindeki kimyasal maddelerin, sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağ olduğu belirlendi. Soruşturmayı yürüten polis, olay yeri ve çevresindeki güzergahlar üzerindeki kamera görüntülerinden bir TIR'ın kimyasal atık taşıdığını tespit etti. Kısa sürede TIR'ın plakası belirlendi ve şehrin farklı noktalarına bu atıkları döken Hacı Adem Çoban ve kardeşi Metin Çoban yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan görüşmelerde şüpheliler tırlar dolusu kimyasal atığı Selçuklu ve Karatay ilçelerindeki belirli noktalarına döktüklerini ve bu işi de şirket sahibi olan Remzi Polat'ın verdiğini itiraf etti. Bunun üzerine Remzi Polat'ta gözaltına alındı. Her 3 şüphelide dün çıkarıldıkları mahkemece 'çevreyi kasten kirletme ve mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

38.5 MİLYON TL PARA CEZASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün'de atıkların döküldüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Akgün, "İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı ekipler hemen bölgeye sevk edildi. Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla bakanlığın denetim ekipleri de bölgeye intikal etti. Yapılan ilk çalışmalarda gerekle numuneler alındı. Maddelerin belirlenmesi için analize gönderildi. İlk tespitlerde sülfürik asit ve karışık yağlar gibi atık yağların döküldüğünü tespit ettik. Olayla ilgili iki araç sürücüsü tespit edildi. Biz çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir zaman müsamaha göstermeyeceğiz. Bu dökümü yapan şahıslara şahıs başı 11 milyon lira, işletmeye de 16.5 milyon lira idari para cezası uyguladık.

Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında da çevrenin kasten kirletilmesi ile ilgili olarakta Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulurdu. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik. Aynı şahısların Karatay ilçesinde de atık döktüklerini tespit ettik. Temizleme çalışmaları bittikten sonra bakanlığımızca yetkilendirilmiş çevre laboratuvarı tarafından bölgeden toprak numuneleri alacağız. Yapılan temizlik çalışmalarının yeterli olup olmadığını ilave bir rehabilitasyon çalışmasını gerekip gerekmediğini tespit ettikten sonrada gerekirse yeniden bir temizleme çalışması yapacağız. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Firma normalde oto temizleme ürünleri olarak ruhsatlandırılmış ama illegal olarak içerisinde çok fazla atık bulunduran bir işletme olduğunu tespit ettik.

Bakanlığımızdan gerekli lisanları olmadan bu faaliyetleri gerçekleştirdiği içinde gerekli idari yaptırımları uygulayıp kendisini faaliyetten men ettik" dedi.