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Giriş Tarihi: 1.7.2023 12:08 Son Güncelleme: 1.7.2023 12:17

Çevre mühendisi kaza kurbanı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin motosiklet ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 26 yaşındaki çevre mühendisi Melih Mıdık hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Çevre mühendisi kaza kurbanı

Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda seyir halindeki Melih Mıdık'n kullandığı motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan F.C'ın kullandığı kamyonet ile çarpıştı.

KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Melih Mıdık, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Manavgatsa bir mağazanın müdürlüğünü yapan Mıdık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kazada hayatını kaybeden Melih Mıdık'ın 2022 yılı Kasım ayında motosikletini sosyal medya üzerinden satışa çıkardığı öğrenildi.

CENAZESİ UŞAK'A GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından talihsiz mühendisin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayı öğrenin Melih Mıdık'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan otopsinin ardından Mıdık'ın cenazesi Uşak'a götürüldü. Burada yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Çevre mühendisi kaza kurbanı
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