Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Depremzedelere askeri helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldı





Daha sonra havalanan 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı. 7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, depremzedelere dağıtıldı.