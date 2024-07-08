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Giriş Tarihi: 8.7.2024 11:40 Son Güncelleme: 8.7.2024 11:52

Çevre yolunda araç koyun sürüsüne daldı.. Çok sayıda hayvan telef oldu, çoban öldü

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Çevre Yolu’nda hafif ticari bir aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu birçok koyun telef olurken 48 yaşındaki çobanda hayatını kaybetti.

ABİDİN YEL
Çevre yolunda araç koyun sürüsüne daldı.. Çok sayıda hayvan telef oldu, çoban öldü

İdil Çevre Yolu'nda karşıdan karşıya geçmekte olan koyun sürüsüne sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi birçok koyun yolda telef olurken 48 yaşındaki çoban Kadri Demir'de ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi ile birlikte olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı çobanı ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çoban Kadri Demir doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Çevre yolunda araç koyun sürüsüne daldı.. Çok sayıda hayvan telef oldu, çoban öldü
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