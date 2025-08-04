Çevreci minikler örnek oldu

Gümüşhane Gençlik Merkezi'nde görev yapan Türkçe öğretmeni Aybüke Akyüz, öğrencileriyle birlikte Süleymaniye Mahallesi'nde yangınlara sebep olabilecek atıkları topladı. Etkinlikte öğrenciler, çevre temizliğinin doğayı korumadaki ve yangınları önlemedeki önemini uygulamalı olarak deneyimledi. Son yıllarda artan orman yangınlarının hem doğayı hem de canlıları derinden etkilediğini söyleyen Akyüz, "Bu yangınların büyük bir kısmı insan kaynaklı. Biz de çocuklarla birlikte hem doğayı korumanın önemini kavrayalım hem de çevre temizliğinin yangınları önlemedeki rolünü yaşayarak öğrenelim istedik. Herkesi doğaya karşı daha duyarlı olmaya, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda daha dikkatli davranmaya davet ediyorum. Unutmayalım, doğa bize değil; biz doğaya muhtacız" dedi.