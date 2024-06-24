Çevreci şoför

Antalya'dan bayram ziyareti için Nusaybin ve Midyat arasındaki Beyazsu Vadisi'ne gelen ve 15 yıldır Türkiye'de deniz ve göllere dalarak temizlik yapan tır şoförü Erhan Uludağ, gördüğü çevre kirliliği karşısında dayanamayarak akarsuya dalış yaptı. Yaklaşık 30 dakikalık sürede dalış yaptığı su altındaki plastik atıklar, su şişeleri ve diğer çöpleri topladı. Su altındaki metal atıkları ve çöpleri çıkardığını belirten Uludağ "Bayram nedeniyle buraya ziyarete geldik. Burası yeşillikler içinde çok güzel bir yer ama maalesef insanlardan kaynaklı akarsuyun altında inanılmaz çöpler var. Bunları görünce duramadım, burada bir dalış yaptım. Aşağı yukarı bir yarım saatlik bir dalışta bir çöp kovası plastik atık çıkardık" dedi.Çevre halkına ve ziyaretçilere seslenen Uludağ, Beyazsu Vadisi'nin korunması gerektiğini vurgulayarak "Buradan söyleyeceğim şu. Bu akarsuya bu çevre halkının sahip çıkması lazım. Eğer bu şekilde devam ederse, ilerde buraya geldikleri zaman sadece pis bir koku ile karşılaşırlar. Hiçbir şekilde plastik atık, bebek bezi vesaire atılmaması gerekiyor. Buradaki işletme alanlarında işletmelerin 'suya kesinlikle bir şey atılmaz' şeklinde yazılar yazması gerekiyor. Buradan herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Lütfen kendinize bir iyilik yapın, suya bir şey atmayın" dedi.