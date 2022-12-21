Çevreye rahatsızlık verdiği için uyardı... Bıçaklanarak öldürüldü

Bu uyarı üzerine iddiaya göre Salih G. öfkelendi aralarında bir tartışma çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan bu tartışmadan sonra ikili öğleden sonra yine karşı karşıya geldi. Bu kez Salih G. elindeki bıçağı Murat Orhan'ın karnına sapladı. Karnından aldığı bıçak darbesi ile bir süre ilerleyen Orhan kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Orhan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.