Çevreye rahatsızlık verdiği için uyardı... Bıçaklanarak öldürüldü

Esenler Turgut Reis Mahallesinde 16 Aralık günü 16:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Salih G. mahallede çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Murat Orhan tarafından uyarıldı.
Bu uyarı üzerine iddiaya göre Salih G. öfkelendi aralarında bir tartışma çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan bu tartışmadan sonra ikili öğleden sonra yine karşı karşıya geldi. Bu kez Salih G. elindeki bıçağı Murat Orhan'ın karnına sapladı. Karnından aldığı bıçak darbesi ile bir süre ilerleyen Orhan kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Orhan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, sokaktaki kamera görüntülerini topladı. Yapılan incelemede, Murat Orhan'ı bıçaklayarak öldüren kişinin Salih G. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, düzenlediği operasyonla Salih G'yi gözaltına aldı. Murat Orhan'ın olayın yaşandığı gün sabah saatlerinde de aynı sebeple Salih G'yi uyardığı ve aralarında kısa süreli tartışma çıktığı belirlendi. Emniyette çeşitli suçlardan kaydı olduğu anlaşılan Salih G., çıkarıldığı adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.