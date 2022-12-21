Çevreye rahatsızlık verdiği için uyardığı kişi, canından etti

İstanbul Esenler'de mahallede çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran Murat Orhan'ı sokak ortasında bıçaklayıp öldüren Salih G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Salih G.'nin olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde Murat Orhan'a sokak ortasında bıçak salladığı görülüyor. Görüntülerde bıçak darbesi alan adamın bir süre daha ayakta kaldığı ve ne olduğunu anlayamadığı görülüyor.Hastaneye kaldırılan Orhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Orhan'ın olayın yaşandığı gün sabah saatlerinde de aynı sebeple Salih G.'yi uyardığı ve aralarında kısa süreli tartışma çıktığı belirlendi. Emniyette çeşitli suçlardan kaydı olduğu anlaşılan Salih G., çıkarıldığı adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.